W kontekście problemów, jakie podatnicy mają w rozliczeniach z fiskusem, najczęściej piszemy o VAT i podatkach dochodowych. Tymczasem podatki lokalne, szczególnie podatek od nieruchomości, to obszar, który potrafi przysporzyć równie wielu logistycznych i prawnych trudności. Kluczowym obszarem, gdzie pojawiają się pytania, jest zaklasyfikowanie danego obiektu jako budynku albo budowli. Od tego, do której kategorii zostanie zaliczony dany obiekt, zależy natomiast sposób jego opodatkowania. W przypadku budynku podatek płaci się od jego powierzchni użytkowej i jest to określona kwota za każdy metr kwadratowy. Jeśli jednak obiekt zostanie uznany za budowlę, to sytuacja diametralnie się zmienia. Stawka podatku wynosi aż 2 proc. jej wartości. Nic dziwnego, że firmy starają się wykazać, iż każda posiadana przez nie konstrukcja spełnia kryteria budynku. W dzisiejszym dodatku opisujemy wyrok, w którym WSA w Poznaniu orzekł, że o kwalifikacji podatkowej obiektu magazynowego jako budynku lub budowli nie decyduje wyłącznie spełnienie cech budynku, a więc to czy ma ściany, dach i fundamenty, ale jego rzeczywista funkcja (Obiekt magazynowy może być budowlą).

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W przypadku wątpliwości z pomocą powinny przychodzić interpretacje podatkowe. W praktyce jednak liczba pism wydawanych w sprawach podatków lokalnych jest niewielka. Co gorsza, każdy przypadek jest całkowicie indywidualny. O kwalifikacji obiektu decydują detale techniczne. Dodatkowo interpretacje w sprawach podatków lokalnych wydają poszczególne samorządy, czyli ponad dwa tysiące wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dokumenty te są porozrzucane po całym polskim Internecie. Aby znaleźć jakiekolwiek wskazówki, trzeba przeszukiwać strony konkretnych urzędów od Świnoujścia po Ustrzyki Dolne.

24 września br. wejdzie jednak w życie nowelizacja ordynacji podatkowej. Wszystkie interpretacje lokalne będą trafiać do jednego, centralnego i powszechnie dostępnego systemu Eureka. Gminy mają przy tym obowiązek uzupełnić bazę o interpretacje wydane od początku 2025 r.

Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.