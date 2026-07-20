Rzeczpospolita
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Ceny transferowe w branży IT  – pułapki wyceny usług i oprogramowania

W rozliczeniach między podmiotami powiązanymi w branży IT ważne jest określenie roli poszczególnych spółek w grupie, czyli ustalenie, które z nich faktycznie uczestniczą w tworzeniu wartości, szczególnie w procesie rozwoju oprogramowania.

Publikacja: 20.07.2026 04:50

Ceny transferowe w branży IT  – pułapki wyceny usług i oprogramowania

Ceny transferowe w branży IT  – pułapki wyceny usług i oprogramowania

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Zakrzewska

SPIS TREŚCI

  1. Ceny transferowe. Specyfika transakcji w branży IT
  2. Usługi IT a ceny transferowe
  3. Sprzedaż oprogramowania między podmiotami powiązanymi
  4. Transakcje związane z IP
  5. Ceny transferowe w branży IT. Określenie bazy kosztowej
  6. Ceny transferowe w branży IT – najczęściej popełniane błędy
  7. Zdaniem autorki

Rozwój centrów programistycznych oraz dynamiczny wzrost liczby projektów technologicznych sprawiły, że branża IT należy dziś do najbardziej umiędzynarodowionych sektorów gospodarki. Wraz z rozwojem działalności międzynarodowych grup kapitałowych rośnie również liczba transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, które podlegają regulacjom w zakresie cen transferowych.

W praktyce szczególne trudności pojawiają się przy wycenie usług developerskich, sprzedaży oprogramowania wytwarzanego w ramach grupy oraz przy prawidłowym ustaleniu bazy kosztowej stanowiącej podstawę kalkulacji wynagrodzenia.

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