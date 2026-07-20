Rozwój centrów programistycznych oraz dynamiczny wzrost liczby projektów technologicznych sprawiły, że branża IT należy dziś do najbardziej umiędzynarodowionych sektorów gospodarki. Wraz z rozwojem działalności międzynarodowych grup kapitałowych rośnie również liczba transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, które podlegają regulacjom w zakresie cen transferowych.

W praktyce szczególne trudności pojawiają się przy wycenie usług developerskich, sprzedaży oprogramowania wytwarzanego w ramach grupy oraz przy prawidłowym ustaleniu bazy kosztowej stanowiącej podstawę kalkulacji wynagrodzenia.