Rzeczpospolita
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Sprzedaż elektryków przebiła auta benzynowe. Polska jedzie w przeciwnym kierunku

W Unii Europejskiej sprzedaje się już więcej elektryków niż aut benzynowych. Ale i tak producenci aut zapłacą horrendalne kary za niespełnienie celów emisyjnych.

Publikacja: 30.07.2026 04:03

Elektryki przejmują europejski rynek. Producenci nie nadążają za celami Brukseli

Elektryki przejmują europejski rynek. Producenci nie nadążają za celami Brukseli

Foto: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Adam Woźniak

Mamy spektakularną mijankę na rynku motoryzacyjnym: jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA, w czerwcu w UE sprzedaż nowych samochodów w pełni elektrycznych przewyższyła sprzedaż aut z silnikiem benzynowym. W Niemczech czerwcowy popyt na elektryki podskoczył o trzy czwarte, licząc rok do roku, we Francji urósł niemal dwukrotnie, a w Hiszpanii zwiększył się o ponad 26 proc. Tylko Polska jedzie pod prąd.

W ubiegłym miesiącu byliśmy wraz z Irlandią jednym z dwóch unijnych rynków, gdzie sprzedaż elektryków w czerwcu zmalała – o niemal jedną piątą, do nieco ponad 3 tys. z 3,8 tys. przed rokiem. Równie kiepsko wypadło pierwsze półrocze 2026: pod względem udziału e-aut w rejestracjach Polska znalazła się na miejscu drugim od końca (tylko 5 proc.) przy unijnej średniej 20,7 proc.

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