11,5 tys. patentów udzielonych polskim podmiotom przez Urząd Patentowy w latach 2019–2023 – tyle rozwiązań wzięto pod lupę podczas pionierskiego badania dotyczącego kwestii komercjalizacji patentów. Okazuje się, że skomercjalizowano około 25 proc. z nich. – To nie odbiega jakoś od standardu w świecie – podkreśla dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH, autor koncepcji badania, gość programu Marcina Piaseckiego. Badanie SGH zrealizowała wspólnie z GUS i Urzędem Patentowym. – Natomiast poważna różnica dotyczy komercjalizacji patentów zgłoszonych przez ośrodki naukowe i biznes. Jednostki naukowe są właścicielami ponad dwóch trzecich analizowanych patentów, jednak odpowiadają jedynie za około 1 proc. przychodów z ich komercjalizacji. Przedsiębiorstwa dysponują jedną trzecią patentów, ale generują niemal 99 proc. wszystkich przychodów osiąganych z ich wykorzystania – mówi prof. Radło. Jaka jest przyczyna tej dysproporcji? – W przypadku jednostek naukowych najpoważniejszym problemem jest tzw. grantoza – mówi gość Marcina Piaseckiego.

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