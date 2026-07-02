To jest rok stabilnego rozwoju branży turystycznej, myślę, że sektor zanotuje wzrosty na poziomie 8-10 proc. Na szczęście tego wzrostu nie ograniczyły dodatkowe koszty, jak wzrost cen paliwa lotniczego – mówi Piotr Henicz, wiceprezes Itaka Holdings, gość programu Marcina Piaseckiego. – A trzeba pamiętać, że cena przelotu to około 40 proc. kosztów całego naszego na przykład siedmiodniowego wyjazdu. Branża w większości wzięła te koszty na siebie. Po prostu touroperatorzy w kwietniu, maju, w dużej części czerwca dokładali do wakacji Polaków. Taka była prawda – mówi gość Marcina Piaseckiego.

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