Rzeczpospolita
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Radny nie straci mandatu za organizację zabawy andrzejkowej - wyrok NSA

Jednorazowa inicjatywa społeczna polegająca na organizacji imprezy andrzejkowej w świetlicy wiejskiej nie narusza przepisu antykorupcyjnego z ustawy o samorządzie gminnym.

Publikacja: 18.08.2026 05:00

Radny nie straci mandatu za organizację zabawy andrzejkowej - wyrok NSA

Radny nie straci mandatu za organizację zabawy andrzejkowej - wyrok NSA

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zajmował się sprawą wygaszenia mandatu radnego (opisywaliśmy ją w „Rzeczpospolitej” w sierpniu 2025 r.). Rada miejska uznała, że jej członek naruszył zakaz antykorupcyjny z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.) poprzez organizację zabawy andrzejkowej w świetlicy wiejskiej. Jak ustalono, impreza ta miała charakter odpłatny, a rezerwacje miejsc oraz wpłaty przyjmował radny, a świetlica jest własnością lokalnego samorządu. Umowę najmu podpisała co prawda małżonka radnego, ale jak wyjaśniono, nie była ona osobą faktycznie wykorzystującą przedmiot najmu, ponieważ wszelkie czynności, do których zobowiązany został najemca, wykonywał osobiście radny.

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