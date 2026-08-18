Radny nie straci mandatu za organizację zabawy andrzejkowej - wyrok NSA

Taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zajmował się sprawą wygaszenia mandatu radnego (opisywaliśmy ją w „Rzeczpospolitej” w sierpniu 2025 r.). Rada miejska uznała, że jej członek naruszył zakaz antykorupcyjny z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.) poprzez organizację zabawy andrzejkowej w świetlicy wiejskiej. Jak ustalono, impreza ta miała charakter odpłatny, a rezerwacje miejsc oraz wpłaty przyjmował radny, a świetlica jest własnością lokalnego samorządu. Umowę najmu podpisała co prawda małżonka radnego, ale jak wyjaśniono, nie była ona osobą faktycznie wykorzystującą przedmiot najmu, ponieważ wszelkie czynności, do których zobowiązany został najemca, wykonywał osobiście radny.