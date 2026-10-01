Rzeczpospolita
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Korekty, nadpłaty, umorzenia – ważne zmiany w ordynacji podatkowej

Fiskus może umorzyć podatek jeszcze przed terminem jego płatności, skarbówka sama poprawi w deklaracji błędy rachunkowe do 10 tys. zł, łatwiej odzyskać nadpłatę, firmy mają mniej obowiązków sprawozdawczych - takie nowości weszły 1 października.

Publikacja: 01.10.2026 04:45

Rząd reklamował nowelizację, która weszła w życie pod hasłami: zmniejszamy biurokrację oraz ułatwiam

Rząd reklamował nowelizację, która weszła w życie pod hasłami: zmniejszamy biurokrację oraz ułatwiamy życie obywatelom i przedsiębiorcom.

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Zmniejszamy biurokrację oraz ułatwiamy życie obywatelom i przedsiębiorcom – tak rząd reklamował nowelizację ordynacji podatkowej, która po różnych perypetiach i modyfikacjach w końcu weszła w życie. Podatnicy znajdą w niej parę korzystnych dla siebie rozwiązań.

Nie trzeba zgłaszać krajowych schematów podatkowych

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