Korekty, nadpłaty, umorzenia – ważne zmiany w ordynacji podatkowej
Fiskus może umorzyć podatek jeszcze przed terminem jego płatności, skarbówka sama poprawi w deklaracji błędy rachunkowe do 10 tys. zł, łatwiej odzyskać nadpłatę, firmy mają mniej obowiązków sprawozdawczych - takie nowości weszły 1 października.
Zmniejszamy biurokrację oraz ułatwiamy życie obywatelom i przedsiębiorcom – tak rząd reklamował nowelizację ordynacji podatkowej, która po różnych perypetiach i modyfikacjach w końcu weszła w życie. Podatnicy znajdą w niej parę korzystnych dla siebie rozwiązań.
Nie trzeba zgłaszać krajowych schematów podatkowych
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