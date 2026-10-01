Zmniejszamy biurokrację oraz ułatwiamy życie obywatelom i przedsiębiorcom – tak rząd reklamował nowelizację ordynacji podatkowej, która po różnych perypetiach i modyfikacjach w końcu weszła w życie. Podatnicy znajdą w niej parę korzystnych dla siebie rozwiązań.

Nie trzeba zgłaszać krajowych schematów podatkowych