Jakie odsetki powinna naliczyć gmina od niewykorzystanej dotacji?

Gminy udzielają dotacji niepublicznym placówkom oświatowym na zasadach określonych w ustawie z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 650). Jeżeli dotacja nie zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem lub pozostanie niewykorzystana, może powstać obowiązek jej zwrotu.

Znaczenie będą mieć wówczas przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.). Zwrot dotacji stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym. Ustawa o finansach publicznych przewiduje możliwość stosowania ulg w spłacie takich należności. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 organ może, na wniosek zobowiązanego, m.in. odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć ją na raty, jeżeli przemawiają za tym względy społeczne lub gospodarcze, w szczególności możliwości płatnicze zobowiązanego.