Rzeczpospolita
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Eksperci chwalą propozycje milczących zgód w sprawach podatkowych

Rozstrzyganie spraw podatników bez podejmowania decyzji przez skarbówkę może przyspieszyć procedury – uważają eksperci. Nie mają jednak pewności, czy urzędnicy będą chcieli korzystać z opcji milczenia.

Publikacja: 24.09.2026 18:41

Eksperci chwalą propozycje milczących zgód w sprawach podatkowych

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejny projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Przewiduje on możliwość milczącego załatwienia sprawy podatkowej. Jeśli podatnik złoży wniosek w jednej ze wskazanych w projekcie kwestii, a organ skarbowy nie wypowie się w określonym terminie, sprawa będzie uważana za załatwioną zgodnie z życzeniem podatnika. Oczywiście władze skarbowe nie muszą wtedy milczeć – jeśli uznają, że wniosek podatnika nie zasługuje na pozytywne rozstrzygnięcie, to wydadzą odmowną decyzję. Szereg takich zmian rząd wprowadził wcześniej w innych przepisach, m.in. w prawie budowlanym. Teraz nadszedł czas na podatki.

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