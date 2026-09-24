Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejny projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Przewiduje on możliwość milczącego załatwienia sprawy podatkowej. Jeśli podatnik złoży wniosek w jednej ze wskazanych w projekcie kwestii, a organ skarbowy nie wypowie się w określonym terminie, sprawa będzie uważana za załatwioną zgodnie z życzeniem podatnika. Oczywiście władze skarbowe nie muszą wtedy milczeć – jeśli uznają, że wniosek podatnika nie zasługuje na pozytywne rozstrzygnięcie, to wydadzą odmowną decyzję. Szereg takich zmian rząd wprowadził wcześniej w innych przepisach, m.in. w prawie budowlanym. Teraz nadszedł czas na podatki.