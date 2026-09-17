Rzeczpospolita
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Przekształcenie bez PCC. Wyrok TSUE ważny dla spółek

Jeśli wspólnicy nie wnieśli nowych wkładów przy przekształceniu spółki komandytowej w jawną, skarbówka nie powinna domagać się podatku od czynności cywilnoprawnych.

Publikacja: 17.09.2026 11:49

Przekształcenie bez PCC. Wyrok TSUE ważny dla spółek

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie (sygn. C-197/25 A.) dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnej (PCC) przy przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną.

– Orzeczenie jest korzystne dla podatników. Wynika z niego, że jeśli przy przekształceniu nie wniesiono nowych wkładów, to nie trzeba płacić PCC – mówi Piotr Stryjewski, adwokat i doradca podatkowy w kancelarii Paczuski Taudul. Dodaje, że to ważna sprawa dla polskich firm, takich przekształceń było bowiem dużo, zwłaszcza po tym, jak polski ustawodawca zrobił ze spółki komandytowej podatnika CIT.

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