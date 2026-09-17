Najpopularniejszą formą zatrudnienia członków zarządu w spółce z o.o. jest umowa o pracę. Jednak decydując się na tę formę zatrudnienia członka zarządu, spółka musi zachować właściwe zasady jej reprezentacji. Ich naruszenie może mieć bowiem poważne skutki.

Reguły reprezentacji spółki przy umowach z członkami zarządu reguluje art. 210 § 1 k.s.h. W myśl tego przepisu umowy o pracę między spółką z o.o. a osobami zajmującymi w niej funkcje członków zarządu powinny być zawierane przez spółkę reprezentowaną przez radę nadzorczą albo pełnomocnika powołanego przez zgromadzenie wspólników. Zasada ta ma zastosowanie do spółek wielopodmiotowych oraz spółek jednoosobowych, w których jedyny wspólnik nie jest zarazem jedynym członkiem jej zarządu.