Rzeczpospolita
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Kto może zawrzeć umowę o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.?

Umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez osobę nieumocowaną do tej czynności jest bezwzględnie nieważna. Jakie są tego konsekwencje?

Publikacja: 17.09.2026 04:40

Kto może zawrzeć umowę o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.?

Kto może zawrzeć umowę o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.?

Foto: Adobe Stock

Ryszard Sadlik

Najpopularniejszą formą zatrudnienia członków zarządu w spółce z o.o. jest umowa o pracę. Jednak decydując się na tę formę zatrudnienia członka zarządu, spółka musi zachować właściwe zasady jej reprezentacji. Ich naruszenie może mieć bowiem poważne skutki.

Reguły reprezentacji spółki przy umowach z członkami zarządu reguluje art. 210 § 1 k.s.h. W myśl tego przepisu umowy o pracę między spółką z o.o. a osobami zajmującymi w niej funkcje członków zarządu powinny być zawierane przez spółkę reprezentowaną przez radę nadzorczą albo pełnomocnika powołanego przez zgromadzenie wspólników. Zasada ta ma zastosowanie do spółek wielopodmiotowych oraz spółek jednoosobowych, w których jedyny wspólnik nie jest zarazem jedynym członkiem jej zarządu.

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