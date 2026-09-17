ESG (Environmental, Social, Governance) to sposób oceny działalności przedsiębiorstwa z perspektywy jej wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz zasady zarządzania. Element „S” (social) odnosi się do relacji firmy z ludźmi, przede wszystkim z własnymi pracownikami. W obszarze kadr obejmuje to warunki zatrudnienia, wynagrodzenia, równe traktowanie, bezpieczeństwo pracy, rozwój zawodowy, dialog z załogą oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Podejście ESG zakłada identyfikowanie istotnych zagadnień społecznych, wyznaczanie celów oraz ocenę ich realizacji na podstawie konkretnych danych. Mogą to być m.in. informacje o luce płacowej, udziale kobiet na stanowiskach kierowniczych, korzystaniu ze szkoleń czy wypadkach przy pracy. Na ich podstawie pracodawca może zauważyć konkretny problem i wdrożyć działania zmierzające do jego zminimalizowania.