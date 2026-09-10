Kara porządkowa pełni funkcję żółtej kartki. Sygnalizuje pracownikowi, że jego zachowanie naruszyło obowiązujące w zakładzie pracy zasady lub obowiązki pracownicze. Samo jej nałożenie nie oznacza jednak, że podwładny będzie musiał pożegnać się z pracą. Celem kar jest przede wszystkim zdyscyplinowanie pracownika i skłonienie go do przestrzegania obowiązujących reguł. Dzięki karom porządkowym firma może reagować na naruszenia podwładnych w sposób stopniowy i adekwatny do ich wagi, bez konieczności od razu sięgania po bardziej dotkliwe środki, takie jak np. wypowiedzenie umowy o pracę.