Rzeczpospolita
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Jak reagować na przewinienia pracownika?

Każdy może popełnić błąd w pracy, ale nie każde uchybienie musi od razu oznaczać zwolnienie. Pracodawca może sięgnąć po karę porządkową.

Publikacja: 10.09.2026 05:20

Jak reagować na przewinienia pracownika?

Jak reagować na przewinienia pracownika?

Foto: Adobe Stock

Marta Rogocz, Dominika Buchal

Kara porządkowa pełni funkcję żółtej kartki. Sygnalizuje pracownikowi, że jego zachowanie naruszyło obowiązujące w zakładzie pracy zasady lub obowiązki pracownicze. Samo jej nałożenie nie oznacza jednak, że podwładny będzie musiał pożegnać się z pracą. Celem kar jest przede wszystkim zdyscyplinowanie pracownika i skłonienie go do przestrzegania obowiązujących reguł. Dzięki karom porządkowym firma może reagować na naruszenia podwładnych w sposób stopniowy i adekwatny do ich wagi, bez konieczności od razu sięgania po bardziej dotkliwe środki, takie jak np. wypowiedzenie umowy o pracę.

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