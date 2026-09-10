Rzeczpospolita
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Rewolucja w mobbingu czy zmarnowana szansa na realną zmianę?

Nowe przepisy albo powtarzają wypracowane już przez orzecznictwo rozwiązania, albo pełnią tylko funkcję informacyjną, formułując postulaty, których brak realizacji będzie nieegzekwowalny.

Publikacja: 10.09.2026 04:40

Rewolucja w mobbingu czy zmarnowana szansa na realną zmianę?

Rewolucja w mobbingu czy zmarnowana szansa na realną zmianę?

Foto: Adobe Stock

Hubert Hajduczenia

SPIS TREŚCI

  1. Brak przeciwdziałania mobbingowi nadal bez sankcji
  2. Badania ankietowe za zgodą pracodawcy
  3. Pozorna odpowiedzialność mobbera
  4. Jak nie mobbing, to dobra osobiste
  5. Mobbing. Zbyt wiele deklaracji, za mało narzędzi prawnych
  6. Mobbing. Brak przesłanki rozstroju zdrowia
  7. Mobbing. Indywidualna czy subiektywna ocena?
  8. Mobbing. Czy potrzebujemy biegłego?
  9. Mobbing. Kompensowanie krzywdy

30 lipca prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe regulacje antymobbingowe. Zmiany, które wejdą w życie 5 listopada 2026 r., wywołały entuzjastyczną reakcję. Ministerstwo ogłosiło sukces, a w resortowych mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać: „Mamy to! Ustawa antymobbingowa podpisana! Skuteczna ochrona przed przemocą w pracy nadchodzi”. To „nowy porządek na rynku pracy”.

Politycy oraz komentatorzy, wymieniając normy zawarte w nowelizacji, które mają zrewolucjonizować nasz rynek pracy i ochronę pracownika, wskazują, że w nowelizacji postawiono na prewencję, która ma być efektywna i realna, a nie tylko teoretyczna. W końcu została wprowadzona odpowiedzialność samego mobbera, którym, co również zostało wprost wskazane w ustawie, może być nie tylko szef, ale również podwładny czy współpracownik lub nawet cała grupa.

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