Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające może dotyczyć nie tylko pracowników. W wielu organizacjach istotną rolę odgrywają dziś kontraktorzy B2B, osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych czy za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych. Ich szerokie zaangażowanie w działalność organizacji sprawia, że mogą być zarówno źródłem istotnych informacji, jak i osobami, których działania wymagają wyjaśnienia. Szczególnego znaczenia nabiera udział kontraktora w postępowaniu wyjaśniającym, gdy zarzucane mu zachowania dotyczą mobbingu czy molestowania wobec pracownika organizacji. Sprawcą mobbingu może być każdy, kto swoim zachowaniem nęka lub zastrasza pracownika. Nowa definicja mobbingu, która wejdzie w życie w listopadzie wprost wskazuje, że zachowania mobbingowe mogą pochodzić od osoby wykonującej pracę na podstawie innej niż stosunek pracy – nie musi to być zatem osoba zatrudniona na umowę o pracę. Wiele organizacji staje wówczas przed dylematem, czy takie osoby mogą zostać objęte wewnętrznym postępowaniem wyjaśniającym, a jeśli tak – na jakich zasadach?