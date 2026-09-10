Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Kontraktorzy a wewnętrzne postępowania wyjaśniające

Współpracownik nie ma obowiązku stawiać się na każde wezwanie, by złożyć wyjaśnienia. O tym, czy i w jakim zakresie jest do tego zobowiązany, decydują postanowienia umowy, charakter świadczonych usług oraz okoliczności sprawy.

Publikacja: 10.09.2026 04:50

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające może dotyczyć nie tylko pracowników

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające może dotyczyć nie tylko pracowników

Foto: Adobe Stock

Karolina Kanclerz, Marcin Sanetra

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające może dotyczyć nie tylko pracowników. W wielu organizacjach istotną rolę odgrywają dziś kontraktorzy B2B, osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych czy za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych. Ich szerokie zaangażowanie w działalność organizacji sprawia, że mogą być zarówno źródłem istotnych informacji, jak i osobami, których działania wymagają wyjaśnienia. Szczególnego znaczenia nabiera udział kontraktora w postępowaniu wyjaśniającym, gdy zarzucane mu zachowania dotyczą mobbingu czy molestowania wobec pracownika organizacji. Sprawcą mobbingu może być każdy, kto swoim zachowaniem nęka lub zastrasza pracownika. Nowa definicja mobbingu, która wejdzie w życie w listopadzie wprost wskazuje, że zachowania mobbingowe mogą pochodzić od osoby wykonującej pracę na podstawie innej niż stosunek pracy – nie musi to być zatem osoba zatrudniona na umowę o pracę. Wiele organizacji staje wówczas przed dylematem, czy takie osoby mogą zostać objęte wewnętrznym postępowaniem wyjaśniającym, a jeśli tak – na jakich zasadach?

Pozostało jeszcze 90% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama