Rzeczpospolita
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Wyższe niż kodeksowe odszkodowanie za rozwiązanie umowy to rzadkość

Rekompensata za bezprawne lub bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę jest limitowana do wysokości trzech pensji. W szczególnych okolicznościach można żądać odszkodowania uzupełniającego na podstawie kodeksu cywilnego.

Publikacja: 10.09.2026 04:30

Rekompensata za bezprawne lub bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę może być wyższa niż trzy pensje

Rekompensata za bezprawne lub bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę może być wyższa niż trzy pensje

Foto: Adobe Stock

Rafał Krawczyk

Przez kilkadziesiąt lat przyjmowano, że pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, może dochodzić wyłącznie odszkodowania przewidzianego w kodeksie pracy. Oznaczało to, że maksimum tego, co mógł otrzymać od pracodawcy, to odszkodowanie stanowiące równowartość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Najdłuższy okres wypowiedzenia przewidziany w kodeksie pracy to zaś trzy miesiące. Wyłom w takim zawężającym rozumieniu przepisów dotyczących tej kategorii roszczeń pracowników nastąpił 20 lat temu na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

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