Rzeczpospolita
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Nie każda przewlekłość waży tyle samo

Sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe zajmują szczególne miejsce w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Publikacja: 09.09.2026 14:42

Nie każda przewlekłość waży tyle samo

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Rutkowska

Jeżeli od wyniku postępowania zależy zatrudnienie, renta, emerytura lub świadczenie zastępujące utracony dochód, czas oczekiwania na wyrok ma dla strony inną wagę niż w typowym sporze majątkowym. Dlatego sprawy te wymagają szczególnej szybkości, a ich znaczenie dla skarżącego powinno znajdować odzwierciedlenie także w wysokości rekompensaty za przewlekłość.

Pięć lat postępowania zawsze oznacza pięć lat. Nie oznacza jednak dla każdej strony tego samego. Inaczej upływ czasu odczuwa uczestnik zwykłego sporu majątkowego, a inaczej pracownik oczekujący na rozstrzygnięcie o przywróceniu do pracy czy ubezpieczony, który przez lata nie wie, czy przysługuje mu renta, emerytura albo świadczenie zastępujące dochód z pracy.

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