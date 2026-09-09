Jeżeli od wyniku postępowania zależy zatrudnienie, renta, emerytura lub świadczenie zastępujące utracony dochód, czas oczekiwania na wyrok ma dla strony inną wagę niż w typowym sporze majątkowym. Dlatego sprawy te wymagają szczególnej szybkości, a ich znaczenie dla skarżącego powinno znajdować odzwierciedlenie także w wysokości rekompensaty za przewlekłość.

Pięć lat postępowania zawsze oznacza pięć lat. Nie oznacza jednak dla każdej strony tego samego. Inaczej upływ czasu odczuwa uczestnik zwykłego sporu majątkowego, a inaczej pracownik oczekujący na rozstrzygnięcie o przywróceniu do pracy czy ubezpieczony, który przez lata nie wie, czy przysługuje mu renta, emerytura albo świadczenie zastępujące dochód z pracy.