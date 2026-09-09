Rzeczpospolita
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Jacek Skała: Konkursy tak, ale nie jako baza awansów

Politycy niech zabiorą się za gospodarkę, obronność i zdrowie, a prokuraturę zostawią w spokoju. Skorzystają wszyscy, a najwięcej obywatele – mówi prokurator Jacek Skała z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Publikacja: 09.09.2026 14:27

Jacek Skała

Jacek Skała

Foto: PAP/Mateusz Marek

Agata Łukaszewicz

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, chce wprowadzić konkursy na wyższe stanowiska i awanse w prokuraturze. To dobry pomysł?

Ja rozumiem Waldemara Żurka. Jest w bardzo trudnej sytuacji. Sędziowie na wyższe stanowiska mają bowiem konkursy przed Krajową Radą Sądownictwa, a prokuratorzy nie mają przed Krajową Radą Prokuratury. Mało tego, dziś najprawdopodobniej mimo przeprowadzenia konkursu na wyższe stanowisko w sądzie taka osoba nie zostanie powołana na urząd przez prezydenta Nawrockiego, jeśli była zaangażowana w konflikt o stołki, nazywany często przywracaniem praworządności. Mówiąc wprost, KRS może sobie robić konkursy na wolne stanowiska, ale i tak zwycięzcy nie przejdą sita na Krakowskim Przedmieściu co najmniej przez najbliższe cztery lata. I teraz wejdźmy w skórę ministra Żurka, który w tym samym czasie hojnie miałby rozdawać tytuły w prokuraturze. Wydaje mi się, że ten dyskomfort pana ministra doprowadził do decyzji o wstrzymaniu awansów i wprowadzeniu procedur konkursowych. Pomysłu tego nie należy całkowicie skreślać. My też jako środowisko postulujemy w pewnym ograniczonym zakresie konkursy, ale nie chcemy, by były one bazą do systemu awansów w prokuraturze.

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