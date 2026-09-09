Zgodnie z art. 60 § 3 kodeksu karnego na wniosek prokuratora sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. O ile, jak chciał ustawodawca, „sąd stosuje” omawiane rozwiązanie, czyli jest ono obligatoryjne, to – o czym nie można zapominać – ów niezależny i niezawisły sąd musi ustalić, a następnie ocenić przesłanki tego obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary (ewentualnie fakultatywnej możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary).