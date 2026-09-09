Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Nadzwyczajne złagodzenie kary – tzw. mały świadek koronny

Ze statusu tzw. małego świadka koronnego korzysta tylko ten sprawca, który ujawnia informacje dotyczące przestępstw, w których popełnieniu sam brał udział

Publikacja: 09.09.2026 14:36

Nadzwyczajne złagodzenie kary – tzw. mały świadek koronny

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Arkadiusz Turczyn

Zgodnie z art. 60 § 3 kodeksu karnego na wniosek prokuratora sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. O ile, jak chciał ustawodawca, „sąd stosuje” omawiane rozwiązanie, czyli jest ono obligatoryjne, to – o czym nie można zapominać – ów niezależny i niezawisły sąd musi ustalić, a następnie ocenić przesłanki tego obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary (ewentualnie fakultatywnej możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary).

Pozostało jeszcze 90% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama