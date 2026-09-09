Rzeczpospolita
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W reakcji na dezinformację

Tryb wyborczy, czyli proces sądowy chroniący przed nieprawdziwymi informacjami w czasie kampanii wyborczej.

Publikacja: 09.09.2026 14:38

W reakcji na dezinformację

Foto: Adobe Stock

Rafał Rozwadowski

Specyfika wyborów i kampanii wyborczej, w szczególności jej ograniczony czas, wymaga, aby odpowiednio dostosować tryb przeciwdziałania rozpowszechnianiu informacji nieprawdziwych, które mogą zniekształcać przebieg wyborów i wpływać na proces wyborczy.

Ten czas i szybkość sądowego postępowania nabierają specjalnego znaczenia w dobie społeczeństwa cyfrowego, gdzie rozpowszechnianie informacji odbywa się w bardzo dużym tempie i osiąga znaczne zasięgi. W rezultacie postulowana szybkość postępowania nie jest związana tylko i wyłącznie z ograniczonym czasem kampanii wyborczej, ale ma związek z siłą oddziaływania treści nieprawdziwych i budowania przez nie niebezpiecznych dla prymatu wolności wyborów zasięgów w relatywnie krótkim czasie, co może powodować trudne do oszacowania i usunięcia szkody.

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