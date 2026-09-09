Rzeczpospolita
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Andrzej Skowron: Próba zalegalizowania bezprawia

Jestem sędzią już niemal 30 lat, dlatego uważam, że mam prawo nie tyle zabrać głos w dyskusji, bo jest to rzecz oczywista, ile wyrazić swoje głębokie oburzenie ministerialnym projektem przepisów nowelizujących ustawę o ustroju sądów powszechnych.

Publikacja: 09.09.2026 14:23

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na posiedzeniu rządu

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na posiedzeniu rządu

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Andrzej Skowron

Projekt nowelizacji oznaczony jako UD358 ma uchylić m.in. przepisy, których wprowadzenie w 2019 r. stanowiło wyraz nie tyle skrajnej kazuistyki, ile rozpaczliwą próbę zatrzymania destrukcji wymiaru sprawiedliwości.

Dla przypomnienia: przepis art. 107 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 334 ze zm.), który dotychczas stanowił, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienie służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienie godności urzędu, w 2019 r. uzupełniono, a w istocie sprecyzowano zakazem kwestionowania istnienia stosunku służbowego sędziego, skuteczności jego powołania lub umocowania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. W późniejszym okresie dodano zakaz odmowy wykonywania wymiaru sprawiedliwości.

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