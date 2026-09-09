Projekt nowelizacji oznaczony jako UD358 ma uchylić m.in. przepisy, których wprowadzenie w 2019 r. stanowiło wyraz nie tyle skrajnej kazuistyki, ile rozpaczliwą próbę zatrzymania destrukcji wymiaru sprawiedliwości.

Dla przypomnienia: przepis art. 107 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 334 ze zm.), który dotychczas stanowił, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienie służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienie godności urzędu, w 2019 r. uzupełniono, a w istocie sprecyzowano zakazem kwestionowania istnienia stosunku służbowego sędziego, skuteczności jego powołania lub umocowania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. W późniejszym okresie dodano zakaz odmowy wykonywania wymiaru sprawiedliwości.