Rzeczpospolita
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Jarosław Matras: List żelazny tylko dla osób przebywających za granicą

Wydanie listu żelaznego powoduje uchylenie tymczasowego aresztowania – mówi sędzia Jarosław Matras z Izby Karnej Sądu Najwyższego.

Publikacja: 26.08.2026 05:50

Kampania „Wanted by justice, protected by Orban”

Kampania „Wanted by justice, protected by Orban”

Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski

Agata Łukaszewicz

Za sprawą Marcina Romanowskiego powrócił temat listu żelaznego. To instytucja uregulowana w kodeksie postępowania karnego, ale rzadko stosowana przez sądy. Dlaczego?

Nie mam danych, aby twierdzić, że ta instytucja jest stosowana rzadko. Jeśli tak jest, może to wynikać z faktu, że wnioski o wydanie listu żelaznego pojawiają się sporadycznie albo – gdy składane są one na etapie postępowania przygotowawczego – jest wyrażany sprzeciw prokuratora, który zgodnie z treścią art. 281 § 2 kodeksu postępowania karnego jest wiążący dla sądu okręgowego, choć od razu trzeba dodać, iż są wyrażane także inne poglądy tak w orzecznictwie sądów, jak i w piśmiennictwie. Nie badałem tej problematyki, więc trudno mi wypowiedzieć się, w jakim zakresie i z jakich powodów sądy okręgowe odmawiają uwzględnienia wniosku o wydanie listu żelaznego.

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