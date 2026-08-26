Zachowania uczestników ruchu na drogach

Okres wakacyjny dostarcza niestety negatywne dane i liczne spostrzeżenia co do zachowań uczestników ruchu drogowego. Liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w wakacje 2026 r. jest już trzycyfrowa (źródło: Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, https://policja.pl/pol/mapa-wypadkow-drogowych/527,Policyjna-mapa-wypadkow-drogowych-ze-skutkiem-smiertelnym-Wakacje-2026.html), a jeszcze okres ten się nie skończył. Zatrważające wydają się też powszechnie obserwowane zachowania uczestników ruchu drogowego, w pierwszej kolejności kierowców pojazdów mechanicznych, ale nie tylko, bo przecież także rowerzystów czy pieszych; również nie tylko podczas okresu wakacyjnego.