Rzeczpospolita
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Zachowania uczestników ruchu na drogach

Plaga niebezpiecznych zachowań na polskich drogach i tragiczne statystyki wakacyjnych wypadków ponownie otwierają dyskusję o bezpieczeństwie uczestników ruchu. Czy rozwiązaniem jest wyłącznie wyższa kultura osobista, czy też twarde egzekwowanie przepisów?

Publikacja: 26.08.2026 04:50

Co to znaczy bezpieczna jazda?

Co to znaczy bezpieczna jazda?

Foto: Adobe Stock

Arkadiusz Turczyn

Okres wakacyjny dostarcza niestety negatywne dane i liczne spostrzeżenia co do zachowań uczestników ruchu drogowego. Liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w wakacje 2026 r. jest już trzycyfrowa (źródło: Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, https://policja.pl/pol/mapa-wypadkow-drogowych/527,Policyjna-mapa-wypadkow-drogowych-ze-skutkiem-smiertelnym-Wakacje-2026.html), a jeszcze okres ten się nie skończył. Zatrważające wydają się też powszechnie obserwowane zachowania uczestników ruchu drogowego, w pierwszej kolejności kierowców pojazdów mechanicznych, ale nie tylko, bo przecież także rowerzystów czy pieszych; również nie tylko podczas okresu wakacyjnego.

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