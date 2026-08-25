Dekryminalizacja w ustawie AML, czyli jak urzędnik zastąpi prokuratora

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (UC75), opublikowany przez Ministerstwo Finansów w wersji z 21 maja 2026 r., jest prezentowany jako techniczna implementacja unijnego pakietu AML/CFT. W istocie niesie ze sobą zmianę systemową polegająca na stopniowym przesuwaniu ciężaru odpowiedzialności z organów ścigania na instytucje obowiązane i generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF). Prokurator ustępuje miejsca urzędnikowi. Dla banków, kancelarii prawnych, biur rachunkowych i wielu innych podmiotów oznacza to nową kategorię ryzyka regulacyjnego.