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Teresa Siudem: Ile naprawdę warta jest firma dla inwestora

Przygotowanie firmy do sprzedaży wymaga uporządkowania wielu obszarów działalności. Błędy ujawnione podczas badania due diligence mogą przełożyć się na niższą wycenę i słabszą pozycję negocjacyjną sprzedającego.

Publikacja: 20.08.2026 06:00

Ile naprawdę warta jest firma dla inwestora

Ile naprawdę warta jest firma dla inwestora

Foto: AdobeStock

Teresa Siudem

O wartości firmy nie decydują wyłącznie wyniki finansowe. Inwestorzy przed zakupem równie uważnie analizują ryzyka prawne, podatkowe i organizacyjne, które mogą wpłynąć na cenę transakcji. Często ujawniają się one podczas badania due diligence i stają się podstawą do obniżenia wyceny lub żądania dodatkowych zabezpieczeń.

Szczególne znaczenie mają m.in. rozliczenia podatkowe, dokumentacja korporacyjna, odpowiedzialność członków zarządu oraz prawa własności intelektualnej. Inwestorzy analizują także historyczne zdarzenia, które mogą generować przyszłe zobowiązania. Dlatego przygotowania do sprzedaży warto rozpocząć z dużym wyprzedzeniem, jeszcze przed podjęciem rozmów z potencjalnym nabywcą. Pomocny może być audyt prawny i podatkowy, który pozwoli ograniczyć ryzyka wpływające na wartość przedsiębiorstwa.

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