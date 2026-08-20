Teresa Siudem: Ile naprawdę warta jest firma dla inwestora

O wartości firmy nie decydują wyłącznie wyniki finansowe. Inwestorzy przed zakupem równie uważnie analizują ryzyka prawne, podatkowe i organizacyjne, które mogą wpłynąć na cenę transakcji. Często ujawniają się one podczas badania due diligence i stają się podstawą do obniżenia wyceny lub żądania dodatkowych zabezpieczeń.

Szczególne znaczenie mają m.in. rozliczenia podatkowe, dokumentacja korporacyjna, odpowiedzialność członków zarządu oraz prawa własności intelektualnej. Inwestorzy analizują także historyczne zdarzenia, które mogą generować przyszłe zobowiązania. Dlatego przygotowania do sprzedaży warto rozpocząć z dużym wyprzedzeniem, jeszcze przed podjęciem rozmów z potencjalnym nabywcą. Pomocny może być audyt prawny i podatkowy, który pozwoli ograniczyć ryzyka wpływające na wartość przedsiębiorstwa.