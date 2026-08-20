Rzeczpospolita
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Planowanie podatkowe właścicieli firm – na co zwrócić uwagę?

Niższy podatek nie zawsze oznacza lepsze rozwiązanie. O sukcesie planowania podatkowego decydują cele właściciela, odpowiednio dobrana struktura biznesu oraz znajomość związanych z nią obowiązków.

Publikacja: 20.08.2026 05:50

Planowanie podatkowe właścicieli firm – na co zwrócić uwagę?

Planowanie podatkowe właścicieli firm – na co zwrócić uwagę?

Foto: Adobe Stock

Damian Libertowski

SPIS TREŚCI

  1. Planowanie podatkowe z odpowiednim wyprzedzeniem
  2. Jak wybrać opodatkowanie spółki? Sam niższy CIT nie wystarczy
  3. Finanse firmy a majątek prywatny – ryzyka podatkowe i TPR
  4. Defense file. Jak udowodnić uzasadnienie ekonomiczne reorganizacji?
  5. Dlaczego kopiowanie schematów i spółek zagranicznych to ryzyko?
  6. Obowiązki sprawozdawcze i schematy podatkowe

Planowanie podatkowe jest nieodłącznym elementem zarządzania przedsiębiorstwem i majątkiem jego właściciela. Wybór formy prawnej, sposobu finansowania firmy, zasad wypłaty zysku czy sposobu przeprowadzenia sukcesji zawsze wywołuje określone skutki podatkowe. Problem zaczyna się nie wtedy, gdy przedsiębiorca bierze pod uwagę podatki, lecz gdy stają się one jedynym uzasadnieniem podejmowanych działań. Planowanie podatkowe powinno uwzględniać nie tylko kwestie związane z wysokością podatku, ale przede wszystkim służyć właścicielowi, ułatwiając mu prowadzenie biznesu oraz zarządzanie majątkiem. Plan podatkowy powinien więc wynikać ze strategii właścicielskiej. Najpierw należy więc ustalić, co przedsiębiorca chce osiągnąć, a dopiero później dopasować odpowiednie rozwiązanie.

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