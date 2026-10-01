Rzeczpospolita
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UE zmienia przepisy. Polskie firmy mogą mieć problemy

Pomimo sprzeciwu polskiego rządu Rada UE przyjęła w poniedziałek pakiet zmian dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Polskie firmy transportowe obawiają się, że ustalanie systemu, pod który podlegają, będzie budzić wątpliwości.

Publikacja: 01.10.2026 04:36

Komisja Europejska oficjalnie przyjęła pakiet na rzecz sprawiedliwej mobilności pracowników (z ang.

Komisja Europejska oficjalnie przyjęła pakiet na rzecz sprawiedliwej mobilności pracowników (z ang. Fair Labour Mobility Package). Eksperci potwierdzają, że nowe przepisy mogą one budzić praktyczne problemy dla polskich przedsiębiorców.

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Komisja Europejska w połowie września oficjalnie przyjęła pakiet na rzecz sprawiedliwej mobilności pracowników (z ang. Fair Labour Mobility Package). Obejmuje on m.in. reformę unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rada UE w poniedziałek formalnie zaakceptowała regulacje w tym zakresie. Polska sprzeciwiała się części regulacji. Pytani przez „Rzeczpospolitą” eksperci potwierdzają, że mogą one budzić praktyczne problemy dla naszych przedsiębiorców.

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