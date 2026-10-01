Komisja Europejska w połowie września oficjalnie przyjęła pakiet na rzecz sprawiedliwej mobilności pracowników (z ang. Fair Labour Mobility Package). Obejmuje on m.in. reformę unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rada UE w poniedziałek formalnie zaakceptowała regulacje w tym zakresie. Polska sprzeciwiała się części regulacji. Pytani przez „Rzeczpospolitą” eksperci potwierdzają, że mogą one budzić praktyczne problemy dla naszych przedsiębiorców.

O co chodzi w przepisach o pracy wykonywanej transgranicznie?