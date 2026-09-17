Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii, przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, po 1 października przy każdej zmianie wpisu w KRS lub CEIDG będą musieli podać również dane dotyczące adresu do e-Doręczeń. Adres należy założyć najpóźniej do 30 września 2026 r.

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Jeśli przedsiębiorca dopiero zakłada firmę, adres do e-Doręczeń tworzony jest już podczas procesu rejestracji. Po złożeniu wniosku trzeba pamiętać o aktywacji adresu, można zrobić to za pomocą linku otrzymanego w wiadomości e-mail.

MRiT podkreśla, że e-Doręczenia to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki nim przedsiębiorca może wysyłać i odbierać ważną korespondencję z administracją w pełni elektronicznie, bez konieczności korzystania z tradycyjnej poczty. System zapewnia również dowody nadania i doręczenia, dzięki którym w razie potrzeby można potwierdzić przebieg korespondencji. Co istotne, wiadomości otrzymywane za pośrednictwem e-Doręczeń mogą wywoływać skutki prawne. Dlatego resort radzi, aby skrzynkę do e-Doręczeń regularnie sprawdzać, aby nie przeoczyć ważnej korespondencji ani związanych z nią terminów.

Zakładanie firmy tylko przez internet

Kolejna istotna zmiana zacznie obowiązywać od 1 listopada 2026 r. Od tego dnia wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej w CEIDG będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie. Wyjątkiem będą przypadki, w których działalność zakłada osoba małoletnia. Nową firmę można założyć online za pośrednictwem Biznes.gov.pl, aplikacji mObywatel lub bankowości elektronicznej.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomina, że od kwietnia w aplikacji mObywatel działa usługa Firma, która pozwala m.in. założyć działalność gospodarczą, sprawdzić dane firmy oraz pobrać zaświadczenie z CEIDG. Z poziomu aplikacji można również zawiesić działalność, wznowić ją czy zmienić wcześniej zaplanowany termin zawieszenia lub wznowienia.

MRiT zwraca uwagę, że cyfrowa obsługa CEIDG to także ograniczenie liczby czynności, jakie musi wykonywać przedsiębiorca. Dzięki połączeniu bazy CEIDG z rejestrami publicznymi część informacji będzie aktualizowana automatycznie.

Drugi etap elektronizacji wniosków CEIDG zaplanowano na 2028 r. – dotyczy on pełnej cyfryzacji, czyli dodania do tego procesu usługi zmiany wniosku w CEIDG. W kolejnym etapie przewidziano m.in. rozwiązanie „jednego okienka” dla spółek cywilnych, w ramach którego dane będą mogły być przekazywane pomiędzy CEIDG, ZUS, urzędem skarbowym i GUS.

Nowa odsłona portalu przedsiębiorców

Zmian dla przedsiębiorców będzie więcej. W drugiej połowie września 2026 r. zaczną oni korzystać z nowej odsłony portalu Biznes.gov.pl. Zmieni się wygląd serwisu, sposób nawigacji oraz organizacja usług.

„Dotychczasowe Konto Przedsiębiorcy zastąpi nowy Pulpit Użytkownika. Z jednego miejsca będzie można zarządzać profilem i przechodzić do spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prostsze menu boczne ułatwi znalezienie potrzebnej informacji” – wyjaśnia MRiT.

Nowa odsłona portalu obejmuje również moduł eUmowy, który jest już dostępny dla użytkowników po zalogowaniu. Funkcjonalność pozwala zawrzeć umowę o pracę oraz umowę zlecenia, a w przyszłości będzie rozwijana o kolejne rodzaje dokumentów.

Nowością na Biznes.gov.pl są również dodatkowe usługi i treści związane z tematem cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorca może bezpłatnie: