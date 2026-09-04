Za nowelizacją zagłosowało jednogłośnie 441 posłów. Teraz ustawą zajmie się Senat.

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Ustawa wprowadza rozwiązanie ułatwiające wyrażanie zgody na kontakt elektroniczny. Obecnie, aby spółka mogła wysyłać ważne informacje mailem – na przykład zaproszenia na zgromadzenia wspólników – wspólnik musi podpisać pisemną zgodę. Dzięki nowelizacji, spółki mogą w umowie zadecydować, że pełnomocnictwa mogą być przekazywane w formie dokumentowej, np. jako skan dokumentu, a to ma umożliwić zdalny udział w zgromadzeniach.

Dokumenty i zgody sprzed wejścia nowelizacji w życie będą traktowane według starych zasad, nowa regulacja będzie stosowana do spraw rozpoczętych po jej wejściu w życie.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które przygotowało projekt nowelizacji ustawy, zmiany uproszczą działanie, zmniejszą formalności i koszty spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią najliczniejszą grupę przedsiębiorstw w Polsce. Nowela jest częścią rządowego pakietu deregulacji.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać w ciągu 30 dni od dnia ich ogłoszenia.