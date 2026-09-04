Prezydent podpisał ustawę wdrażającą do polskiego porządku prawnego dyrektywę UE „Women on Boards”, a jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Nie ma to jednak wpływu na jej obowiązywanie. Ustawa weszła w życie 18 sierpnia 2026 r. i od tego dnia wiąże duże spółki giełdowe oraz ich organy.

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Nowe przepisy mają zwiększyć udział kobiet w organach spółek, ale przede wszystkim porządkują procedury nominacyjne. Osoby ubiegające się o miejsce w zarządzie lub radzie nadzorczej powinny być oceniane według jasnych, wcześniej określonych i możliwych do zweryfikowania kryteriów dotyczących kwalifikacji, doświadczenia, kompetencji oraz niezależności. Spółki muszą także zapewnić dostęp do informacji o zasadach naboru oraz dokumentować przebieg postępowania.

Czytaj więcej: Biznes Kobiety w zarządach odpowiadają na tych samych zasadach Nowe regulacje dotyczące udziału kobiet w organach spółek nie wprowadzają preferencyjnych zasad odpowiedzialności. Ocenie nadal podlegają kompetenc... Pro

Nowe regulacje nie zmieniają zasad odpowiedzialności członków organów. Kobiety powoływane do zarządów i rad nadzorczych będą oceniane według tych samych standardów co pozostali członkowie. Ustawa nie gwarantuje określonego udziału kobiet w organach spółek, lecz wymaga, by proces wyboru kandydatów był przejrzysty, obiektywny i możliwy do udokumentowania.

Piszemy o tym w „Tygodniku Przedsiębiorców”.

Zapraszam do lektury.