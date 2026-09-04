Rzeczpospolita
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Uchwały właścicielskie w spółkach kapitałowych poza zgromadzeniem

Nie każda decyzja właścicielska wymaga przeprowadzenia zgromadzenia. Przepisy pozwalają na głosowanie poza obradami. Zakres dopuszczalności tego rozwiązania zależy jednak od rodzaju spółki i przedmiotu uchwały.

Publikacja: 04.09.2026 05:40

Uchwały wspólników poza zgromadzeniem w spółkach kapitałowych

Uchwały wspólników poza zgromadzeniem w spółkach kapitałowych

Foto: Adobe Stock

Piotr Stępień, Rafał Stasiak

Regułą jest podejmowanie uchwał właścicielskich (wspólników lub akcjonariuszy) na zgromadzeniu – w spółce z o.o. na zgromadzeniu wspólników, a w spółce akcyjnej na walnym zgromadzeniu. Wiąże się to z koniecznością dochowania wymogów formalnych, w szczególności związanych ze zwołaniem zgromadzenia oraz doręczeniem zaproszeń we właściwy sposób i w odpowiednim terminie. Istotnym uproszczeniem jest możliwość odbycia zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia mimo braku formalnego zwołania. Jest to dopuszczalne, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

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