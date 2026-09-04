Podział przez wydzielenie kilku spółek przejmujących

Podział spółki przez wydzielenie od lat stanowi jedno z najważniejszych narzędzi reorganizacyjnych przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych (KSH). W praktyce jest wykorzystywany nie tylko do wyodrębniania poszczególnych linii biznesowych, nieruchomości czy aktywów operacyjnych, ale również do rozwiązywania konfliktów korporacyjnych poprzez rozdzielenie grup wspólników. Powstaje jednak pytanie, czy dopuszczalne jest przeprowadzenie jednej procedury podziału przez wydzielenie w taki sposób, aby majątek spółki dzielonej został przeniesiony do więcej niż jednej spółki przejmującej, a poszczególni wspólnicy otrzymali udziały lub akcje wyłącznie w wybranych spółkach sukcesyjnych.