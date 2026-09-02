Rzeczpospolita
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Szpital szpitalowi nierówny. Kilka uwag o przyczynach problemów

Dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzenie szpitali w formie spółek łączy się ze skuteczniejszym nadzorem właścicielskim, a jednak większość placówek nadal działa jako SPZOZ. Przekształcenie nie opłaca się kierującym szpitalami, a przepisy stawiają warunki, które utrudniają zmianę formy prawnej.

Publikacja: 02.09.2026 05:10

Większość szpitali działa jako SPZOZ, choć to niekorzystne dla samorządów

Większość szpitali działa jako SPZOZ, choć to niekorzystne dla samorządów

Foto: Adobe Stock

Beata Kocięcka

Ustalenie, ile szpitali działa dziś w Polsce i jaki jest ich status prawny, nie jest łatwe. Według danych GUS za 2024 r. w Polsce funkcjonowało 888 szpitali, z wyłączeniem placówek dziennych. Z kolei nowsze dane podane przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wskazują, że na koniec stycznia 2026 r. działało ich 1065 – 654 publiczne i 411 prywatnych.

Wśród szpitali publicznych dominują placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szpitale uniwersyteckie. Szacuje się, że około czterech na pięć szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, nadal działa w formule samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej: SPZOZ).

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