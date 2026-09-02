Administracyjna kara pieniężna jest dotkliwą ingerencją w sytuację prawną i majątkową jej adresata. Dlatego jej wymierzenie powinno być poprzedzone wszechstronnym wyjaśnieniem sprawy oraz analizą wszystkich okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność i wysokość sankcji. Nie bez znaczenia pozostaje także możliwość odstąpienia od jej wymierzenia, a w określonych przypadkach również wystąpienie siły wyższej. Sądy administracyjne coraz wyraźniej akcentują znaczenie obowiązków organu, wskazując jednocześnie, że na etapie sporu sądowego nie można uzupełniać argumentacji pominiętej w decyzji.