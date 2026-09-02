Rzeczpospolita
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Kiedy kara administracyjna jest uzasadniona?

Samo stwierdzenie naruszenia prawa nie wystarcza, aby prawidłowo wymierzyć administracyjną karę pieniężną. Organ powinien wyjaśnić, dlaczego jest ona konieczna, w jakiej wysokości powinna zostać nałożona i dlaczego nie ma podstaw do odstąpienia od sankcji.

Publikacja: 02.09.2026 05:00

Kiedy kara administracyjna jest uzasadniona?

Kiedy kara administracyjna jest uzasadniona?

Foto: Adobe Stock

Aneta Fornalik, Agata Wencel-Socha

Administracyjna kara pieniężna jest dotkliwą ingerencją w sytuację prawną i majątkową jej adresata. Dlatego jej wymierzenie powinno być poprzedzone wszechstronnym wyjaśnieniem sprawy oraz analizą wszystkich okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność i wysokość sankcji. Nie bez znaczenia pozostaje także możliwość odstąpienia od jej wymierzenia, a w określonych przypadkach również wystąpienie siły wyższej. Sądy administracyjne coraz wyraźniej akcentują znaczenie obowiązków organu, wskazując jednocześnie, że na etapie sporu sądowego nie można uzupełniać argumentacji pominiętej w decyzji.

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