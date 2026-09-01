Gmina nie może przeoczyć spóźnionego rozliczenia dotacji

- W trakcie kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w urzędzie gminy stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji celowej udzielonej jednostce ochotniczej straży pożarnej na zakup sprzętu i wyposażenia. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że około 20 proc. środków zostało wykorzystanych i rozliczonych po terminie realizacji zadania określonym w umowie dotacji zawartej między gminą a OSP. Czy w takiej sytuacji gmina powinna wezwać OSP do zwrotu tej części dotacji jako wykorzystanej niezgodnie z warunkami umowy? Czy możliwe jest zaakceptowanie rozliczenia bez zastrzeżeń, czy też pozostawienie tych środków do rozliczenia w ramach kolejnej dotacji?