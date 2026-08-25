Zamiana nieruchomości gminnej: rokowania dopiero po publikacji wykazu

- Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) zakwestionowała sposób przeprowadzenia przez gminę bezprzetargowej zamiany nieruchomości. Porozumienie w sprawie zamiany z mieszkańcem zawarto w maju br., a wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany został podany do publicznej wiadomości dopiero w lipcu. Umowa zamiany ma zostać podpisana za tydzień. Czy w opisanej procedurze doszło do naruszenia przepisów?

W ocenie podanego stanu faktycznego należy uwzględnić przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z art. 15 ww. ustawy wynika, że nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.