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Darowizna wodociągu na rzecz gminy a skutki w podatku PIT

Dokonanie przez osobę prywatną darowizny wodociągu na rzecz gminy nie powoduje powstania przychodu podatkowego.

Publikacja: 25.08.2026 05:20

Darowizna wodociągu na rzecz gminy a skutki w podatku PIT

Darowizna wodociągu na rzecz gminy a skutki w podatku PIT

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

- Czytelnik (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej), w 2014 r. sfinansował i wybudował na własny koszt wodociąg doprowadzający wodę do działki rekreacyjnej położonej na terenie gminy. Właściciel istniejącej w pobliżu infrastruktury wodociągowej, tj. spółka wodociągowa, nie był zainteresowany realizacją tej inwestycji, dlatego właściciel działki zdecydował się na jej wykonanie we własnym zakresie, aby zapewnić nieruchomości dostęp do bieżącej wody. Wybudowany wodociąg służy nie tylko tej działce, lecz także innym właścicielom nieruchomości rekreacyjnych znajdujących się w tej miejscowości. Z uwagi na koszty związane z utrzymaniem infrastruktury oraz ewentualnymi naprawami jej właściciel zamierza nieodpłatnie przekazać wodociąg na własność gminie. Celem realizacji inwestycji nie było bowiem osiągnięcie korzyści majątkowej, lecz zapewnienie dostępu do wody w sytuacji, gdy inwestycji tej nie mogła lub nie chciała wykonać ani gmina, ani przedsiębiorstwo wodociągowe. Powstaje zatem pytanie, czy nieodpłatne przekazanie gminie wodociągu wybudowanego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

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