Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Teresa Siudem: Kiedy jawność informacji zagraża bezpieczeństwu

Nowe przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę mogą prowadzić do ujawniania informacji o potencjalnych słabościach systemów wodociągowych.

Publikacja: 25.08.2026 06:00

Nowe przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę mogą prowadzić do ujawniania informacji o potencjalnyc

Nowe przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę mogą prowadzić do ujawniania informacji o potencjalnych słabościach systemów wodociągowych.

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, wdrażająca unijną dyrektywę dotyczącą jakości wody, ma zwiększyć bezpieczeństwo wody pitnej i zachęcić Polaków do picia wody z kranu. Nakłada ona obowiązek analizy ryzyka w całym systemie zaopatrzenia od ujęcia wody po instalację w budynku oraz rozszerza obowiązki informacyjne przedsiębiorstw wodociągowych.

Przedsiębiorstwa wodociągowe muszą publikować nie tylko informacje o jakości wody i sposobach jej oszczędzania, lecz także raporty podsumowujące ocenę ryzyka. Dokumenty te mogą zawierać dane dotyczące charakterystyki systemu wodociągowego, stosowanych technologii oraz zidentyfikowanych zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych.

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama