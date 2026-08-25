Teresa Siudem: Kiedy jawność informacji zagraża bezpieczeństwu

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, wdrażająca unijną dyrektywę dotyczącą jakości wody, ma zwiększyć bezpieczeństwo wody pitnej i zachęcić Polaków do picia wody z kranu. Nakłada ona obowiązek analizy ryzyka w całym systemie zaopatrzenia od ujęcia wody po instalację w budynku oraz rozszerza obowiązki informacyjne przedsiębiorstw wodociągowych.

Przedsiębiorstwa wodociągowe muszą publikować nie tylko informacje o jakości wody i sposobach jej oszczędzania, lecz także raporty podsumowujące ocenę ryzyka. Dokumenty te mogą zawierać dane dotyczące charakterystyki systemu wodociągowego, stosowanych technologii oraz zidentyfikowanych zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych.