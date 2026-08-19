W trosce o transparentność i ograniczenie ryzyka korupcji ustawodawca przewidział przepisy ograniczające łączenie mandatu radnego z określonymi aktywnościami. Sankcją za złamanie zakazów jest zaś wygaszenie mandatu. Regulacje antykorupcyjne nie są jednak doskonałe i w praktyce wywołują wiele sporów. Kolejny z nich przesądził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Białymstoku w wyroku z 7 lipca 2026 r.
Zlecenie pułapka
Pozostało jeszcze 95% artykułu
Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!
Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.
Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.