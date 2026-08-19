W trosce o transparentność i ograniczenie ryzyka korupcji ustawodawca przewidział przepisy ograniczające łączenie mandatu radnego z określonymi aktywnościami. Sankcją za złamanie zakazów jest zaś wygaszenie mandatu. Regulacje antykorupcyjne nie są jednak doskonałe i w praktyce wywołują wiele sporów. Kolejny z nich przesądził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Białymstoku w wyroku z 7 lipca 2026 r.

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