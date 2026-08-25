Kontrowersje wokół nowych obowiązków wodociągów

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (dalej: „UZZW”), wdrażająca unijną dyrektywę w sprawie jakości wody (dalej: „Dyrektywa”), miała uczynić wodę z kranu bezpieczniejszą i zachęcić Polaków do picia kranówki. Cel ten zasługuje na uznanie – jednocześnie jednak implementacja rodzi pewne pytania dotyczące właściwego wyważenia różnych wartości. Nowe przepisy wprowadzają słuszne podejście oparte na analizie ryzyka w całym łańcuchu dostaw wody – od ujęcia, przez system zaopatrzenia, aż po instalację w budynku. To kompleksowe podejście, wzorowane na najlepszych praktykach międzynarodowych, ma identyfikować potencjalne zagrożenia, zanim staną się problemem.