Rzeczpospolita
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Kontrowersje wokół nowych obowiązków wodociągów

Implementacja unijnej dyrektywy o jakości wody wprowadza szerokie obowiązki informacyjne. Powstaje jednak pytanie, czy zakres jawności właściwie równoważy prawo do informacji i wymogi bezpieczeństwa.

Publikacja: 25.08.2026 05:40

Kontrowersje wokół nowych obowiązków wodociągów

Kontrowersje wokół nowych obowiązków wodociągów

Foto: Adobe Stock

Anna Flaga-Martynek, Aneta Citko-Łaski

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (dalej: „UZZW”), wdrażająca unijną dyrektywę w sprawie jakości wody (dalej: „Dyrektywa”), miała uczynić wodę z kranu bezpieczniejszą i zachęcić Polaków do picia kranówki. Cel ten zasługuje na uznanie – jednocześnie jednak implementacja rodzi pewne pytania dotyczące właściwego wyważenia różnych wartości. Nowe przepisy wprowadzają słuszne podejście oparte na analizie ryzyka w całym łańcuchu dostaw wody – od ujęcia, przez system zaopatrzenia, aż po instalację w budynku. To kompleksowe podejście, wzorowane na najlepszych praktykach międzynarodowych, ma identyfikować potencjalne zagrożenia, zanim staną się problemem.

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