Rzeczpospolita
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Czy nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi telefon?

Od września w szkołach podstawowych zaczną obowiązywać nowe zasady korzystania przez uczniów z telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Gdzie przebiega granica między organizacją procesu dydaktycznego a prawem własności, posiadania i prywatności ucznia?

Publikacja: 19.08.2026 05:30

Czy nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi telefon?

Czy nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi telefon?

Foto: Adobe Stock

Anna Niedźwiecka

Telefon komórkowy dawno przestał być jedynie narzędziem do komunikacji. W rękach uczniów smartfon to platforma edukacyjna, ale i źródło ciągłego rozproszenia. Wszechobecny fonoholizm negatywnie wpływa na koncentrację w czasie zajęć oraz zaburza proces przyswajania wiedzy.

Reagując na te wyzwania, ustawodawca uchwalił ustawę z 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (dalej: prawo oświatowe). Nowela wprowadza w szkołach podstawowych ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość albo rejestrowanie obrazu lub dźwięku. Zakaz obejmuje czas pobytu w szkole związany z realizacją zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także zajęcia edukacyjne organizowane poza placówką (z wyjątkiem sytuacji ściśle określonych w ustawie). Co istotne, regulacja nie oznacza generalnego zakazu posiadania telefonu w szkole, lecz ogranicza wyłącznie możliwość jego używania.

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