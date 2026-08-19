Telefon komórkowy dawno przestał być jedynie narzędziem do komunikacji. W rękach uczniów smartfon to platforma edukacyjna, ale i źródło ciągłego rozproszenia. Wszechobecny fonoholizm negatywnie wpływa na koncentrację w czasie zajęć oraz zaburza proces przyswajania wiedzy.

Reagując na te wyzwania, ustawodawca uchwalił ustawę z 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (dalej: prawo oświatowe). Nowela wprowadza w szkołach podstawowych ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość albo rejestrowanie obrazu lub dźwięku. Zakaz obejmuje czas pobytu w szkole związany z realizacją zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także zajęcia edukacyjne organizowane poza placówką (z wyjątkiem sytuacji ściśle określonych w ustawie). Co istotne, regulacja nie oznacza generalnego zakazu posiadania telefonu w szkole, lecz ogranicza wyłącznie możliwość jego używania.