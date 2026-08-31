Tygodniowy flesz - terminy, wskaźniki, stawki 31 sierpnia – 6 września 2026 r.
Najważniejsze terminy na ten tydzień. Aktualne wskaźniki i stawki - informacje przydatne dla księgowych, podatników i kadrowych. Jakie akty prawne wchodzą w życie.
Aktualizacja:
31.08.2026 06:34
Publikacja:
31.08.2026 00:07
Czyli deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za lipiec 2026 r.
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