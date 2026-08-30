Rzeczpospolita
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Niezbędnik przedsiębiorcy: danina solidarnościowa * JPK z e-księgą * zmiany w ryczałcie * ulgi na ekspansję i na robotyzację * doradztwo na B2B a prawo do ryczałtu * wsparcie dla firm po reformie PIP

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Publikacja: 30.08.2026 23:26

Niezbędnik przedsiębiorcy: danina solidarnościowa * JPK z e-księgą * zmiany w ryczałcie * ulgi na ekspansję i na robotyzację * doradztwo na B2B a prawo do ryczałtu * wsparcie dla firm po reformie PIP

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Przedsiębiorcy wyrzuceni z ryczałtu mogą zapłacić daninę solidarnościową

Podatników, którzy stracą prawo do ryczałtu w 2027 r. w wyniku planowanej obniżki limitu przychodów, czeka kolejny cios. Po przekroczeniu 250 tys. euro (czyli niewiele ponad 1 mln zł) rocznego przychodu będą zmuszeni do przejścia na skalę albo liniowy PIT, a także mogą zapłacić daninę solidarnościową, z której na ryczałcie są wyłączeni. To dodatkowy podatek od dochodów powyżej 1 mln zł. Płaci się go m.in. od dochodów z etatu, zlecenia, dzieła, kontraktu menedżerskiego, sprzedaży papierów wartościowych, działalności gospodarczej (przedsiębiorcy na skali oraz podatku liniowym) oraz dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej.

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