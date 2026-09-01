Czy urlop bezpłatny opóźni „zapisanie” pracownika do PPK?

- Pracodawca samorządowy 4 maja zatrudnił pracownika, który z ważnych powodów rodzinnych od 5 sierpnia do 31 grudnia przebywa na urlopie bezpłatnym. Z uwagi na to, że 90. dzień zatrudnienia tego pracownika przypadł 1 sierpnia, planuje „zapisać” go do PPK 10 września. Czy jest to dopuszczalne w sytuacji, gdy pracownik będzie wtedy na urlopie bezpłatnym?

Jeżeli we wrześniu pracownik otrzyma ze stosunku pracy przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pracodawca będzie mógł „zapisać” go do PPK 10 września - pomimo przebywania przez pracownika w tym dniu na urlopie bezpłatnym.