Rzeczpospolita
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Dopuszczalność egzekucji ze środków zgromadzonych w PPK jest ograniczona

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Wyjątkiem jest egzekucja mająca na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych.

Publikacja: 27.08.2026 04:30

Czy środki zgromadzone na PPK podlega egzekucji?

Czy środki zgromadzone na PPK podlega egzekucji?

Foto: Adobe Stock

Joanna Gawęda

- Wynagrodzenie naszego pracownika, będącego uczestnikiem PPK, zostało zajęte na poczet należności alimentacyjnych. Czy ma to wpływ na obowiązki pracodawcy związane z naliczaniem, pobieraniem i dokonywaniem wpłat do PPK tego uczestnika?

Nie. Przepisy gwarantują pobranie wpłat z pensji uczestnika PPK, nawet gdy są z niej dokonywane potrącenia komornicze, w tym z tytułu należności alimentacyjnych. Ograniczenia dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę określone są w przepisach kodeksu pracy. Z wynagrodzenia za pracę – dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu określone należności, w tym m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych albo na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

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