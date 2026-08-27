Dopuszczalność egzekucji ze środków zgromadzonych w PPK jest ograniczona

- Wynagrodzenie naszego pracownika, będącego uczestnikiem PPK, zostało zajęte na poczet należności alimentacyjnych. Czy ma to wpływ na obowiązki pracodawcy związane z naliczaniem, pobieraniem i dokonywaniem wpłat do PPK tego uczestnika?

Nie. Przepisy gwarantują pobranie wpłat z pensji uczestnika PPK, nawet gdy są z niej dokonywane potrącenia komornicze, w tym z tytułu należności alimentacyjnych. Ograniczenia dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę określone są w przepisach kodeksu pracy. Z wynagrodzenia za pracę – dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu określone należności, w tym m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych albo na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.