Rzeczpospolita
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Co zrobić, gdy pracownik nie chce iść na urlop?

Niewykorzystanego urlopu należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września. Jeżeli pracownik odmawia skorzystania z wolnego, pracodawca może go sam skierować na urlop i wyznaczyć jego termin.

Publikacja: 26.08.2026 05:40

Co zrobić, gdy pracownik nie chce iść na urlop?

Co zrobić, gdy pracownik nie chce iść na urlop?

Foto: Adobe Stock

Hanna Bukowska

Wrzesień to dla pracodawców dobry moment na weryfikację sald urlopowych pracowników. Zgodnie bowiem z art. 168 kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego w terminie należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

W tym zakresie należy dokonać wyraźnego rozróżnienia urlopu bieżącego, tj. przysługującego pracownikowi z tytułu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym, od urlopu zaległego, tj. takiego, który nie został przez pracownika wykorzystany do końca roku kalendarzowego, w którym nabył do niego prawo. Obowiązek udzielenia urlopu do 30 września dotyczy wyłącznie urlopu zaległego. Dlatego pracodawcy powinni zadbać o udzielenie wolnego przysługującego za 2025 r. (i lata wcześniejsze). Problem pojawia się jednak wtedy, gdy pracownik nie chce wykorzystać zaległego urlopu, odkłada wypoczynek na później albo nie reaguje na prośby pracodawcy o zaplanowanie wolnego.

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