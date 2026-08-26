Rzeczpospolita
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Skrócenie okresu wypowiedzenia słono kosztuje

Pracodawca nie może dowolnie skrócić okresu wypowiedzenia. Konsekwencją może być obowiązek wypłaty wynagrodzenia, świadczeń zależnych od stażu oraz odszkodowania.

Publikacja: 26.08.2026 05:00

Skrócenie okresu wypowiedzenia słono kosztuje

Skrócenie okresu wypowiedzenia słono kosztuje

Foto: Adobe Stock

Rafał Krawczyk

SPIS TREŚCI

  1. Terminów wypowiedzenia nie można skracać
  2. Fikcja rozwiązania umowy zgodnie z kodeksowym terminem
  3. Wynagrodzenie i odszkodowanie
  4. Także inne świadczenia
  5. Manipulacje terminami wypowiedzenia dokonywane przez pracodawcę są całkowicie nieopłacalne

Pracodawcy skracają czas wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom z różnych powodów. Najczęściej przyczyną jest nieznajomość przepisów, w szczególności dotyczących specyficznego liczenia daty, w jakiej wypowiedzenie dochodzi do skutku. Czasem takie działania są podejmowane świadomie, gdy dalsze zatrudnianie pracownika nie jest pożądane. Zdarza się też, że szef, skracając okres wypowiedzenia, liczy na oszczędności. Mogą one wynikać zarówno z chęci uniknięcia wypłaty wynagrodzenia za okres, w którym praca pracownika nie jest już potrzebna, jak i z zamiaru uniknięcia świadczeń uzależnionych od stażu pracy, do których pracownik nabyłby prawo przy zachowaniu prawidłowego okresu wypowiedzenia.

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