Uczestnikiem PPK może zostać wyłącznie „osoba zatrudniona” w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Taki status mają np. pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych) czy zleceniobiorcy podlegający z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zatrudnienie takiej osoby powoduje, że dany podmiot uzyskuje status „podmiotu zatrudniającego” (jeżeli pracodawca lub zleceniodawca nie ma NIP ani REGON, „podmiotem zatrudniającym” jest płatnik składek na ubezpieczenia społeczne). Zasadą jest, że wszystkie „podmioty zatrudniające” mają obowiązek uruchomienia PPK. Przewidziano jednak kilka wyjątków – np. gdy osoba fizyczna zatrudnia inną osobę fizyczną wyłącznie w celach prywatnych. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.