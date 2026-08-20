Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jakie są konsekwencje pracy podczas urlopu lub na L4?

Jeśli przez dodatkowe zatrudnienie pracownik nadużywa swoich uprawnień, narusza obowiązki albo dezorganizuje pracę, pracodawca może wręczyć mu wypowiedzenie.

Publikacja: 20.08.2026 05:50

Jakie są konsekwencje pracy podczas urlopu lub na L4?

Jakie są konsekwencje pracy podczas urlopu lub na L4?

Foto: Adobe Stock

Marta Macyszyn-Śledzikowska

Pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, ale prowadzi szkolenie, obsługuje klientów własnej firmy albo pracuje dla innego podmiotu. Innym razem dodatkowe zajęcie poza czasem pracy zaczyna odbijać się na jego pracy – notorycznie spóźnia się, jest mniej dyspozycyjny z powodu zmęczenia albo wykonuje swoje obowiązki gorzej niż dotychczas.

Nie każda forma aktywności podczas wolnego od pracy oznacza naruszenie obowiązków pracowniczych. Inaczej należy ocenić pracę podczas urlopu na żądanie, inaczej aktywność w czasie zwolnienia lekarskiego, a jeszcze inaczej podjęcie dodatkowego zatrudnienia, choćby podczas urlopu wypoczynkowego. Sam fakt, że pracodawca negatywnie ocenia sposób, w jaki pracownik wykorzystuje swój czas wolny, nie daje jeszcze podstaw do zastosowania sankcji.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama