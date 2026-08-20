Pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, ale prowadzi szkolenie, obsługuje klientów własnej firmy albo pracuje dla innego podmiotu. Innym razem dodatkowe zajęcie poza czasem pracy zaczyna odbijać się na jego pracy – notorycznie spóźnia się, jest mniej dyspozycyjny z powodu zmęczenia albo wykonuje swoje obowiązki gorzej niż dotychczas.

Nie każda forma aktywności podczas wolnego od pracy oznacza naruszenie obowiązków pracowniczych. Inaczej należy ocenić pracę podczas urlopu na żądanie, inaczej aktywność w czasie zwolnienia lekarskiego, a jeszcze inaczej podjęcie dodatkowego zatrudnienia, choćby podczas urlopu wypoczynkowego. Sam fakt, że pracodawca negatywnie ocenia sposób, w jaki pracownik wykorzystuje swój czas wolny, nie daje jeszcze podstaw do zastosowania sankcji.