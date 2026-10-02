Zmiany dotyczące stażu pracy miały zwiększyć uprawnienia pracowników, ale rachunek za nowe przepisy płacą np. urzędy wojewódzkie. Ograniczają przez to fundusze nagród, podwyżki i możliwości zatrudniania nowych pracowników.

Staż pracy odgrywa w polskim systemie zatrudnienia kluczową rolę. Od jego długości zależy nie tylko wymiar urlopu wypoczynkowego, lecz także szereg innych uprawnień pracowniczych, w tym np. nagrody jubileuszowe czy możliwość ubiegania się o stanowiska wymagające określonego doświadczenia zawodowego. Przez lata do stażu pracy zaliczano przede wszystkim okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Tymczasem współczesny rynek pracy coraz częściej opiera się na innych formach aktywności zawodowej, takich jak umowy zlecenia czy prowadzenie działalności gospodarczej. Sytuację zmieniła nowelizacja kodeksu pracy (DzU z 2025 r., poz. 1423), która weszła w życie 1 stycznia 2026 r. dla sektora publicznego, a od 1 maja 2026 r. objęła również firmy prywatne. Nowe przepisy rozszerzyły katalog okresów wliczanych do stażu pracy. W jaki sposób?