Rzeczpospolita
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Reforma stażu pracy obciążyła finansowo budżety urzędów. Jej skutki uboczne wychodzą właśnie na jaw

Zmiany dotyczące stażu pracy miały zwiększyć uprawnienia pracowników, ale rachunek za nowe przepisy płacą np. urzędy wojewódzkie. Ograniczają przez to fundusze nagród, podwyżki i możliwości zatrudniania nowych pracowników.

Publikacja: 02.10.2026 04:05

Małopolski Urzęd Wojewódzki w Krakowie w zw. z konsekwencjami zmiany zasad naliczania stażu pracy do

Małopolski Urzęd Wojewódzki w Krakowie w zw. z konsekwencjami zmiany zasad naliczania stażu pracy dodatkowo wydana ok. 1,4 mln zł.

Foto: PAP/Art Service

Paulina Szewioła

Zmiany dotyczące stażu pracy miały zwiększyć uprawnienia pracowników, ale rachunek za nowe przepisy płacą np. urzędy wojewódzkie. Ograniczają przez to fundusze nagród, podwyżki i możliwości zatrudniania nowych pracowników.

Staż pracy odgrywa w polskim systemie zatrudnienia kluczową rolę. Od jego długości zależy nie tylko wymiar urlopu wypoczynkowego, lecz także szereg innych uprawnień pracowniczych, w tym np. nagrody jubileuszowe czy możliwość ubiegania się o stanowiska wymagające określonego doświadczenia zawodowego. Przez lata do stażu pracy zaliczano przede wszystkim okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Tymczasem współczesny rynek pracy coraz częściej opiera się na innych formach aktywności zawodowej, takich jak umowy zlecenia czy prowadzenie działalności gospodarczej. Sytuację zmieniła nowelizacja kodeksu pracy (DzU z 2025 r., poz. 1423), która weszła w życie 1 stycznia 2026 r. dla sektora publicznego, a od 1 maja 2026 r. objęła również firmy prywatne. Nowe przepisy rozszerzyły katalog okresów wliczanych do stażu pracy. W jaki sposób?

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